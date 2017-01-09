Обрезание в домашних условиях привело к смерти трехлетнего мальчика

Мать скончавшегося ребенка решила обратиться к знакомому хирургу для проведения им операции.

Происшествия

В Красноярске зафиксирован факт смерти 3-летнего ребенка по причине проведения операции обрезания в домашних условиях. Инцидент произошел 6 января, пишет L!FE.ru .

Сообщается, что мать скончавшегося мальчика решила обратиться к знакомому хирургу для проведения им операции по обрезанию крайней плоти у нее дома. После хирургического вмешательства ребенок почувствовал себя плохо. Он скончался до приезда машины скорой помощи.

По словам СК России Красноярскому краю, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».