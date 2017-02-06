Новосибирский парень подрался с двумя девочками и зарезал одну из них

Убийца проведёт в колонии почти 12 лет.

Происшествия

В Новосибирской области вынесли приговор 25-летнему парню. Он признан виновным в убийстве 14-летней девушки, сообщает в понедельник, 6 февраля, сайт «Новости СК РФ».

Всё произошло в марте прошлого года в городе Черепанове. Мать двух дочек, 9 и 14 лет, вместе с ними явилась в гости к подруге, у которой уже сидел 25-летний знакомый. Троица стала выпивать дома, а потом решила культурно отдохнуть в кафе. Они ушли, оставив девочек дома одних.

Мужчина вернулся в дом около полуночи с очевидными намерениями. Он стал приставать к старшей из девочек, держа около её горла нож на случай сопротивления. Свободной рукой он пытался придушить девушку.

Младшая сестра вступилась за старшую и ударила насильника бутылкой, из тех, что стояли на столе, по голове. Разъярённый парень пустил в ход нож. Старшей сестре досталось как минимум два удара в грудь и живот, а младшей – в левую руку.

Спустя несколько дней 14-летняя девушка умерла больнице от ран. За её убийство и увечья младшей сестры парня и судили.

Молодой человек проведёт 11 лет и 8 месяцев в колонии строгого режима.