Новосибирский грабитель вывез украденное на санках

Преступник был задержан при распитии спиртных напитков в гостях у приятеля, которому продал похищенную стиральную машину.

Происшествия

В Новосибирске зафиксировано ограбление квартиры 77-летнего пенсионера, в результате которого преступник вывез похищенную им технику на санках. Инцидент произошел ночью 15 февраля, пишет КП .

По словам сотрудников полиции, им позвонил пожилой хозяин квартиры и рассказал, что к нему в дом проник мужчина и, угрожая ножом, забрал стиральную машину. В течение часа сотрудникам правоохранительных органов удалось установить местонахождение подозреваемого. Сообщается, что 26-летний парень был задержан при распитии спиртных напитков в гостях у приятеля, которому продал похищенную машину.

Отметим, что ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности.