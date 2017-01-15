Ночного стрелка задержали в Москве

Помог обнаружить его машину план «Перехват».

Происшествия

Стрелок, учинивший пальбу из автомата в ночь на 15 января на Ленинградском шоссе Москвы, задержан. Об этом сообщает днём в воскресенье, 15 января, Лента.ру со ссылкой на Life.

Задержанным оказался автомобиль KIA, за рулём которого сидел 19-летний москвич. В салоне машины полиция нашла стреляные гильзы и стрелковое оружие, изготовленное собственными руками из автомата Калашникова – ИЖ-161ПС, стреляющий холостыми патронами. Находки исключили всякие сомнения в том, что ночная автоматная пальба велась из окна этой машины.

Очевидцы сообщили полиции, что неизвестный стрелял в воздух из автомата, выставив оружие из окна машины.

Разыскать автомобиль и его водителя помог план «Перехват».