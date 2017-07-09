Ночное ДТП в Санкт-Петербурге: пенсионер сгорел заживо в авто

Пожилой водитель иномарки потерял управление и, съехав с проезжей части, врезался в дерево.

Происшествия

В городе Зеленогорск, который входит в состав Курортного района Санкт-Петербурга, произошла крупная авария, унесшая жизнь одного человека. Инцидент зафиксирован на Приморском шоссе в ночь на 9 июля.

Сообщается, что пожилой водитель иномарки «Toyota Crown» потерял управление и, съехав с проезжей части, врезался в дерево. В результате автомобиль загорелся, и 61-летний пенсионер погиб в пламени от полученных ожогов.