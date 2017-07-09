Ночная авария в Оренбургской области унесла две жизни

Водитель автомобиля «ВАЗ-2107» выехал на встречную полосу, где врезался в грузовой автомобиль.

Происшествия

На трассе «Оренбург – Казань» в Оренбургской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Инцидент зафиксирован в ночь на 9 июля, пишет РИА Оренбуржье .

По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-2107» выехал на встречную полосу, где врезался в грузовой автомобиль «MAN» с полуприцепом. В результате столкновения от полученных травм на месте скончались 39-летний владелец легковушки и его 61-летний пассажир. Также пострадала 26-летняя девушка, находившаяся в салоне «семерки». Она была доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести.

Отметим, что сейчас по факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.