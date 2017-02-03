Нижегородского родителя избили в очереди на запись детей в школу

Очередникам не понравилась временная прописка семьи в районе данной школы.

Происшествия

В Нижнем Новгороде родители будущих первоклассников подрались в очереди на запись детей в школу, один из мужчин серьёзно избит. О происшествии пишет в пятницу, 3 февраля, портал URA.ru со ссылкой на записи в соцсетях, где появилась первичная информация от друга потерпевшего.

По данным издания, избитый папаша лежит в больнице в тяжёлом состоянии.

Драка родителей случилась у школы № 186 в ночь на 1 февраля. По свидетельству СМИ, родители записываются в очередь за трое суток до официального начала записи детей в первый класс. Она стартовала как раз 1 февраля.

В ночь перед этой датой возле школы несколько десятков родителей, в большинстве своём мужчины, ждали своей очереди и немного выпили «для согрева». Друг избитого на странице в ФБ написал, что его товарища отозвал в соседний подъезд некий коренастый мужчина. Через несколько минут они появились снова: первым коренастый незнакомец, затем потерпевший. Он был окровавлен. Подойдя к очереди, упал.

Медики констатировали у избитого сотрясение мозга, сломанный нос, порывы на брови и веке и отбитый левый глаз.

По словам очевидца в ФБ, так жестоко его приятеля избили из-за временной прописки в районе, закреплённом за школой. Гражданам с постоянной регистрацией в этом районе не понравилось, что «временщик» собирается отнять место в первом классе у кого-то из их чад.

Жена потерпевшего объяснила, что ребёнка временно прописали к сестре мужа, потому что в эту школу чадо удобнее привозить. Но прочим родителям в очереди такой манёвр не пришёлся по душе.

С конфликтом занимается полиция, а школа заявляет, будто драки при записи первоклассников вовсе не было.

Фото из социальной сети.