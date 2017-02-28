Николай Караченцов пострадал из-за невнимательности шофёра «Газели»

Полиция установила предположительную картину ДТП с участием звезды.

Происшествия

Полицией составлена предположительная картина ДТП, в котором в понедельник пострадал народный артист России Николай Караченцов, о чём РИА «7 новостей» уже писало.

По предварительным данным полиции, вина за аварию лежит на шофёре грузовой «Газели», «не заметившем» легковую машину при выезде на перекрёсток и протаранившем её.

Об этом сообщает утром во вторник, 28 февраля, ИА «Народные новости» по данным пресс-службы столичного ГУ МВД России. По данным ведомства, предполагаемый виновник происшествия задержан и в Щёлковском отделе ДПС отвечает на вопросы сотрудников ГИБДД.

Напомним, столкновение грузовой «Газели» с «Тойотой», в которой ехал Караченцов с близкими, произошло вечером 27 февраля на дороге в поселок Загорянский, в Щёлковском районе Московской области. Вместе с артистом в легковой машине ехали родственница Эльза Ивлева и медсестра Наталья Сергеева. Они тоже травмированы. За рулём, по версии следствия, была актриса Людмила Поргина, жена Караченцова. О состоянии её здоровья не сообщается.