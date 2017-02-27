http://7info.ru/news/world-incidents/nikolaj_karachencov_opjat_popal_v_dtp/
Николай Караченцов опять попал в ДТП
Происшествия 159
О происшествии, в котором пострадал Караченцов,
пишет в понедельник, 27 февраля, РИА Новости по данным правоохранительных органов.
Николай Караченцов опять попал в ДТП
Происшествия 159
После аварии у известного артиста обнаружили сотрясение мозга.
Николай Караченцов опять попал в ДТП. Произошло это в Щёлковском районе Подмосковья, столкнулись два автомобиля, в одном из которых находился сам известный артист, его родственница и медсестра.
О происшествии, в котором пострадал Караченцов,
По данным издания, актёр госпитализирован в одну из больниц городов-спутников Москвы по Ярославской дороге. Врачи обнаружили у него сотрясение мозга.