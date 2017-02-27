Николай Караченцов опять попал в ДТП

После аварии у известного артиста обнаружили сотрясение мозга.

Происшествия

Николай Караченцов опять попал в ДТП. Произошло это в Щёлковском районе Подмосковья, столкнулись два автомобиля, в одном из которых находился сам известный артист, его родственница и медсестра.

О происшествии, в котором пострадал Караченцов, пишет в понедельник, 27 февраля, РИА Новости по данным правоохранительных органов.

По данным издания, актёр госпитализирован в одну из больниц городов-спутников Москвы по Ярославской дороге. Врачи обнаружили у него сотрясение мозга.