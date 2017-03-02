Неудовлетворенная женщина сдала неугодного любовника в полицию

Девушка осталась крайне недовольна плохим сексом во время первого свидания.

Происшествия

Правоохранительные органы столицы поделились с общественностью удивительной историей. Так, недовольная сексом на первом свидании девушка «натравила» полицию на неугодного ей мужчину. Инцидент произошел в понедельник, 27 февраля, пишет Svopi .

По словам «жертвы», в тот день она возвращалась домой от друзей. В какой-то момент к ней на машине подъехал молодой человек, и после недолгих уговоров девушка решила составить компанию незнакомцу. В салоне водитель предложил ей заняться с ним сексом, на что дама ответила согласием. Однако процесс оказался настолько ей не по вкусу, что красавица решила вызвать сотрудников полиции.

Позже женщина призналась, что близость с автомобилистом у неё была по согласию. В результате неудовлетворенная девушка отказалась писать заявление на горе-любовника.