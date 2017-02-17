В деревне Фарафоновка Тверской области произошел серьезный пожар, вызванный возгоранием из-за непотушенной сигареты. Инцидент случился днем 16 февраля, пишет КП.
По данным МЧС по региону, в дежурную поступил вызов об огне, который охватил деревянный дом. Прибывшие на место происшествия пожарные незамедлительно принялись бороться с очагами пламени. Сообщается, что была уничтожена кровля строения, а также его внутренняя отделка.
Жертвой произошедшего оказался 56-летний хозяин дома, тело которого было найдено на месте пожарища. По предварительной версии, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.