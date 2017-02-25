Неизвестные избили мужчину до полусмерти на глазах у прохожих в Подмосковье

Свидетели потасовки проходили мимо и не пытался вступиться за потерпевшего.

Происшествия

В Подмосковье группа хулиганов жестоко избила мужчину на глазах у огромного числа очевидцев. Инцидент произошел в субботу, 18 февраля. Также журналисты РЕН ТВ выложили в Сеть видео зверского нападения.

Сообщается, что драка завязалась у одного из баров 18 февраля. На кадрах видно, как трое мужчин руками и ногами избивают оппонента. Также в ролике заметно, что жертва не в силах оказывать сопротивление.

Стоит отметить, что свидетелями потасовки стали множество людей, которые проходили мимо и не пытался вступиться за потерпевшего. На данный момент специалисты пытаются установить личности злоумышленников