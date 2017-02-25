В Подмосковье группа хулиганов жестоко избила мужчину на глазах у огромного числа очевидцев. Инцидент произошел в субботу, 18 февраля. Также журналисты РЕН ТВ выложили в Сеть видео зверского нападения.
Сообщается, что драка завязалась у одного из баров 18 февраля. На кадрах видно, как трое мужчин руками и ногами избивают оппонента. Также в ролике заметно, что жертва не в силах оказывать сопротивление.
Стоит отметить, что свидетелями потасовки стали множество людей, которые проходили мимо и не пытался вступиться за потерпевшего. На данный момент специалисты пытаются установить личности злоумышленников