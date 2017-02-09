http://7info.ru/news/world-incidents/neizvestnye_izbili_i_pohitili_14-letnego_podrostka_v_moskve/
Неизвестные избили и похитили 14-летнего подростка в Москве
Происшествия 198
В Москве в правоохранительные органы поступило сообщение об избиение и похищение школьника неизвестными злоумышленниками на юго-востоке столице. Инцидент произошел сегодня, 9 февраля, пишет
Life .
Неизвестные избили и похитили 14-летнего подростка в Москве
Происшествия 198
Информация об инциденте поступила в правоохранительные органы сегодня, 9 февраля.
В Москве в правоохранительные органы поступило сообщение об избиение и похищение школьника неизвестными злоумышленниками на юго-востоке столице. Инцидент произошел сегодня, 9 февраля, пишет
Сообщается, что сейчас в полиции проверяется достоверность этой информации.
По словам очевидцев, в одном из дворов на улице генерала Кузнецова некие хулиганы сначала избили подростка, угрожая ножом и битой, после чего увели с собой в неизвестном направлении.