Неизвестные избили и похитили 14-летнего подростка в Москве

Информация об инциденте поступила в правоохранительные органы сегодня, 9 февраля.

Происшествия

В Москве в правоохранительные органы поступило сообщение об избиение и похищение школьника неизвестными злоумышленниками на юго-востоке столице. Инцидент произошел сегодня, 9 февраля, пишет Life .

Сообщается, что сейчас в полиции проверяется достоверность этой информации.

По словам очевидцев, в одном из дворов на улице генерала Кузнецова некие хулиганы сначала избили подростка, угрожая ножом и битой, после чего увели с собой в неизвестном направлении.