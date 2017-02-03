Найдено тело москвички, которую разыскивали неделю

Следственный комитет подтвердил, что найденное в Подмосковье тело принадлежит пропавшей Наталье Меламед.

Происшествия

В лесу под Красногорском Московской области обнаружено тело женщины. В ней опознали 23-летнюю москвичку Наталью Меламед, которую искали более недели не только правоохранительные органы и Росгвардия, но и волонтёры. В поисках было задействовано более 700 человек.

Об обнаружении тела погибшей сообщает 3 февраля ТАСС со ссылкой на данные Главного следственного управления СК РФ по Москве. По данным издания, при погибшей оказался паспорт.

Предварительный осмотр не выявил на теле Натальи следов насильственной смерти. Причины смерти установит судмедэкспертиза.

По результатам первичного осмотра, положение тела говорит о том, что женщина замёрзла – она лежала, свернувшись калачиком, в так называемой позе эмбриона.

Наталья Меламед пропала вечером 24 января. Отец девушки подал заявление об её исчезновении. По этому факту было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Следствие располагало информацией, что перед исчезновением девушка могла находиться в красногорском лесопарке.