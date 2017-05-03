На Ставрополье массовая авария унесла жизнь одного водителя

Водитель отечественной легковушки получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

Происшествия

В Кочубеевском районе Ставрополья в непосредственной близости от города Черкасск произошло крупное ДТП, в результате которого погиб местный житель. Инцидент зафиксирован днем 3 мая, пишет ПолитЭксперт .

Сообщается, что владелец иномарки «Mercedes-Benz» не справился с управлением транспортного средства и выехал на встречную полосу. В итоге это привело к тройному столкновению с автомобилями «ВАЗ-2114» и «Hyundai Accent». Известно, что водитель отечественной легковушки получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. Пострадавшие автолюбители были госпитализированы.

На данный момент специалисты проводят проверку по факту случившегося.