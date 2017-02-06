На Ставрополье изобретение отца погубило дочь

Мужчина будет отвечать за причинение смерти по неосторожности.

Происшествия

Изобретение, которым 33-летний житель Ставрополя намеревался усовершенствовать быт семьи, послужило причиной гибели его 12-летней дочери, сообщает сайт «Новости СК РФ».

Следствие выяснило, что в конце января отец установил у себя дома водонагревательную колонку. Его не смутило, что он не обладал достаточным количеством знаний и опыта для манипуляций с таким оборудованием. В итоге водонагреватель оказался без дымовыводящего патрубка и дымохода. Но узнать о «недочёте» своего усовершенствования мужчине пришлось жестоким образом.

1 февраля 12-летняя дочь хозяина дома включила в ванной комнате горячую воду, отчего автоматически заработал газонагреватель. Девочка надышалась угарным газом, лишилась чувств и утонула в полной ванне.

Против «рукастого» отца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности.