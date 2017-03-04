На шоссе под Петербургом расстреляли подполковника УФСИН

В потерпевшего выпустили 8 пуль из пистолета Макарова.

Происшествия

Во Всеволожском районе Ленинградской области, на Колтушском шоссе, расстрелян в своей машине «Ниссан» 35-летний Николай Чернов, подполковник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Петербургу и Ленобласти. Он получил полную обойму пистолета Макарова – 8 пуль.

О происшествии сообщает портал 47news.ru.

По данным издания, покушение произошло в четверг, 2 марта, около 17:30, в районе поворота на деревню Старая. Преступников предположительно было двое, они приехали на место расстрела подполковника, скорее всего, из «Жигулей» 9-й модели. На них же и скрылись.

Сотрудник УФСИН, несмотря на множественные ранения - в шею, плечо, грудь, руку и живот – выжил, лежит во Всеволожской районной больнице в тяжёлом состоянии, ему сделали операцию.

Также издание сообщает, что «Ниссан» потерпевшего стоял на обочине ровно, с неповреждёнными стёклами и опущенным боковым стеклом. Картина места происшествия наводит на мысли, что преступники остановили водителя и завели с ним разговор, прежде чем выпалить в него восемь раз.

О Чернове известно, что он состоит в штате УФСИН 10 лет, пришёл сюда из армии, дослужился до начальника отдела. В деревне Старая у него загородный дом.

Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по двум статьям - 30, 105 УК РФ – по факту покушения на убийство.