На севере Москвы подстрелили мужчину

На данный момент информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

Происшествия

В правоохранительные органы Москвы поступило сообщение, согласно которому местный житель получил огнестрельное ранение. Инцидент произошел вечером 28 апреля, пишет РЕН .

По предварительным данным нападение на мужчину было совершено в жилом доме вечером на Дубнинской улице. На данный момент информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

Отметим, что специалистам предстоит выяснить, личность злоумышленника, а также мотивы преступления.