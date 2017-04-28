http://7info.ru/news/world-incidents/na_severe_moskvy_podstrelili_muzhchinu/
На севере Москвы подстрелили мужчину
Происшествия 164
В правоохранительные органы Москвы поступило сообщение, согласно которому местный житель получил огнестрельное ранение. Инцидент произошел вечером 28 апреля, пишет
РЕН .
На севере Москвы подстрелили мужчину
Происшествия 164
На данный момент информация о состоянии пострадавшего отсутствует.
В правоохранительные органы Москвы поступило сообщение, согласно которому местный житель получил огнестрельное ранение. Инцидент произошел вечером 28 апреля, пишет
По предварительным данным нападение на мужчину было совершено в жилом доме вечером на Дубнинской улице. На данный момент информация о состоянии пострадавшего отсутствует.
Отметим, что специалистам предстоит выяснить, личность злоумышленника, а также мотивы преступления.