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http://7info.ru/news/world-incidents/na_sahalinskuju_oblast_nadvigaetsja_tajfun_talim/

На Сахалинскую область надвигается тайфун «Талим»
По словам экспертов, 18 сентября в регионе ожидается сильный дождь и усиление ветра до 38 м/с.

Происшествия   34

Сотрудники МЧС распространяют предупреждение о мощном урагане, который надвигается на Сахалинскую область в понедельник.

По словам экспертов, 18 сентября в регионе ожидается сильный дождь и усиление ветра до 38 м/с. Возможны техногенные аварии на островах. Региональное управление МЧС также предупреждает местных жителей об опасном волнении моря со второй половины понедельника и до середины дня во вторник.

Отмечается, что ухудшение погоды связано с приближением к островам тайфуна «Талим», пишет НТВ .