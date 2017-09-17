На Сахалинскую область надвигается тайфун «Талим»

По словам экспертов, 18 сентября в регионе ожидается сильный дождь и усиление ветра до 38 м/с.

Происшествия

Сотрудники МЧС распространяют предупреждение о мощном урагане, который надвигается на Сахалинскую область в понедельник.

По словам экспертов, 18 сентября в регионе ожидается сильный дождь и усиление ветра до 38 м/с. Возможны техногенные аварии на островах. Региональное управление МЧС также предупреждает местных жителей об опасном волнении моря со второй половины понедельника и до середины дня во вторник.