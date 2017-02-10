На Сахалине мужчину будут судить за покупку ручки-видеорегистратора

Покупка шариковой ручки со встроенным видеорегистратором оказалась уголовным преступлением.

Происшествия

33-летний житель Южно-Сахалинска обвиняется в покушении на незаконный оборот специального технического средства, сообщает сайт «Новости СК РФ».

Столь суровое наименование преступления и не менее строгая формулировка уголовной статьи ч.3 ст. 30 ст. 138.1 - покушение на незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации – означают на деле вот что.

Весной 2015 года обвиняемый оформил через интернет заказ на покупку шариковой ручки со встроенной видеокамерой и даже перечислил за неё деньги. Возможно, он хотел пошутить или сделать кому-то подарок. Но таможня, обнаружив в почтовом отправлении ручку-видеорегистратор, сообщила об этом в правоохранительные органы, и мужчине вменили в вину желание негласного получения информации.

Разработка, производство, продажа и покупка подобных специальных технических средств регламентируется Федеральным законом РФ «Об оперативно-розыскной деятельности». Ручка-видеорегистратор входит в перечень специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности. Все операции с такой техникой подлежат лицензированию. Мужчине, покупавшему ручку-видеорегистратор для личных целей, грозит судебное разбирательство.