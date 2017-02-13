На родине деда Мороза произошло убийство в ночном клубе

Подозреваемый в убийстве задержан, его допрашивают.

Происшествия

В Великом Устюге один посетитель ночного клуба убил другого. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, информирует сайт «Новости СК РФ».

По данным ведомства, убийство произошло 3 часа 12 февраля. 31-летний местный житель в одном из ночных клубов «вотчины Деда Мороза» поссорился с другим гостем клуба, молодым парнем 19 лет. Конфликт оказался столь серьёзным, что мужчина съездил домой за ружьем и вернулся в ночной клуб специально, чтобы отомстить обидчику.

Подозреваемый увидел парня в холле увеселительного заведения и выстрелил в него. Пуля попала молодому человеку в бедро. Тот спустя небольшое время скончался в больнице.

Подозреваемый задержан следователями, его допрашивают. Решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.