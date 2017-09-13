http://7info.ru/news/world-incidents/na_naberezhnoj_v_saratove_leksus_sbil_14letnego_malchika/
На набережной в Саратове «Лексус» сбил 14-летнего мальчика
Происшествия 108
На набережной в Саратове «Лексус» сбил 14-летнего мальчика
Происшествия 108
В среду, 13 сентября, в Саратове на Набережной Космонавтов автомобиль «Лексус» сбил 14-летнего парня. Об этом сообщают очевидцы ДТП.
Авария произошла около шести часов вечера у дома №6. Уже известно, что иномаркой управляла 32-летняя женщина.
На месте ДТП работали сотрудники полиции. Пострадавшему оказали всю необходимую помощь.