На набережной в Саратове «Лексус» сбил 14-летнего мальчика



Происшествия

В среду, 13 сентября, в Саратове на Набережной Космонавтов автомобиль «Лексус» сбил 14-летнего парня. Об этом сообщают очевидцы ДТП.

Авария произошла около шести часов вечера у дома №6. Уже известно, что иномаркой управляла 32-летняя женщина.

На месте ДТП работали сотрудники полиции. Пострадавшему оказали всю необходимую помощь.