На месте крушения Ту-154 нашли погибшего и документы журналистов Первого канала

По уточнённым данным Минобороны, на борту самолёта находилось 8 членов экипажа и 84 пассажира.

Происшествия

На месте крушения Ту-154 нашли погибшего и документы журналистов Первого канала, передаёт ТАСС.

Утром в воскресенье при выполнении планового перелёта с аэродрома Адлера после взлёта самолёт Ту-154 он пропал с радиолокационных радаров. Его обломки нашли в Чёрном море на глубине 50-70 метров.

По уточнённым данным Минобороны, на борту самолёта находилось 8 членов экипажа и 84 пассажира, среди которых были российские журналисты и артисты ансамбля имени Александрова.