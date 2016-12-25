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http://7info.ru/news/world-incidents/na_meste_krushenija_tu-154_nashli_pogibshego_i_dokumenty_zhurnalistov_pervogo_kanala/

На месте крушения Ту-154 нашли погибшего и документы журналистов Первого канала
По уточнённым данным Минобороны, на борту самолёта находилось 8 членов экипажа и 84 пассажира.

Происшествия   109

На месте крушения Ту-154 нашли погибшего и документы журналистов Первого канала, передаёт ТАСС.

Утром в воскресенье при выполнении планового перелёта с аэродрома Адлера после взлёта самолёт Ту-154 он пропал с радиолокационных радаров.  Его обломки нашли в Чёрном море на глубине 50-70 метров.

По уточнённым данным Минобороны, на борту самолёта находилось 8 членов экипажа и 84 пассажира, среди которых были российские журналисты и артисты ансамбля имени Александрова.