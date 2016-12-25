http://7info.ru/news/world-incidents/na_meste_krushenija_tu-154_nashli_pogibshego_i_dokumenty_zhurnalistov_pervogo_kanala/
На месте крушения Ту-154 нашли погибшего и документы журналистов Первого канала
Происшествия 109
На месте крушения Ту-154 нашли погибшего и документы журналистов Первого канала, передаёт
ТАСС.
На месте крушения Ту-154 нашли погибшего и документы журналистов Первого канала
Происшествия 109
По уточнённым данным Минобороны, на борту самолёта находилось 8 членов экипажа и 84 пассажира.
На месте крушения Ту-154 нашли погибшего и документы журналистов Первого канала, передаёт
Утром в воскресенье при выполнении планового перелёта с аэродрома Адлера после взлёта самолёт Ту-154 он пропал с радиолокационных радаров. Его обломки нашли в Чёрном море на глубине 50-70 метров.
По уточнённым данным Минобороны, на борту самолёта находилось 8 членов экипажа и 84 пассажира, среди которых были российские журналисты и артисты ансамбля имени Александрова.