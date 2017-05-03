На Кузбассе в серьезной аварии погиб пассажир KIA Rio

Водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина выскочила с дороги и опрокинулась на крышу

Происшествия

На 17-м километре трассы «Новосибирск – Иркутск» в Мариинском районе Кемеровской произошло дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизнь одного местного жителя. Инцидент зафиксирован вечером 2 мая, пишет OAnews .

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего транспортное средство выскочило с дороги и опрокинулось на крышу. Из-за сильного удара ряд травм получили пассажиры иномарки, один из которых скончался на месте происшествия. Информация о состоянии автолюбителя отсутствует.

Отметим, что на данный момент по факту произошедшего проводится проверка.