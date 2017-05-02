На Курилах разбился насмерть водитель мотоцикла

Водитель не справился с управлением, что привело к тому, что транспортное средство опрокинулось назад.

Происшествия

На улице Заречной в городе Курильск Сахалинской области произошла серьезная авария, которая унесла жизнь местного жителя. Инцидент зафиксирован вечером 1 мая, сообщает Сахалин.Инфо .

По имеющимся данным, водитель мотоцикла «Yamaha» по неизвестной причине не справился с его управлением, что привело к тому, что транспортное средство опрокинулось назад. В результате падения 43-летний мотоциклист получил ряд тяжелых травм и скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Отметим, что факту случившегося проводится проверка. Сотрудникам дорожной полиции предстоит выяснить обстоятельства аварии.