На Камчатке женщина выпала из открытой двери автобуса

Автобус начал движение, зажав упавшую дверьми, и два километра тащил её по дороге.

Происшествия

На Камчатке пассажирка автобуса стала жертвой невнимательного, если не хуже, отношения водителя. Женщина скончалась в больнице после того, как её два километра автобус тащил по дороге. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Как сообщают «Народные новости» в понедельник, 20 февраля, водитель автобуса начал движение с открытой дверью. На дорогу выпала женщина 52 лет. Её зажало закрывшимися дверьми автобуса и долго тащило по дороге.

Камчатские правоохранительные органы проводят проверку страшного происшествия. Предстоит выяснить, как действовал водитель, почему он не заметил «помехи» в дверях, а также - почему никто из пассажиров не обратил его внимания на страдания женщины.