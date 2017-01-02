На хоккейной площадке в Сергиевом Посаде нашли тело новорождённой девочки

По оценке медиков, ребёнку было 1–2 дня от роду.

Происшествия

На хоккейной площадке в Сергиевом Посаде нашли труп новорождённой девочки. Свёрток с телом младенца обнаружили в понедельник, 2 января, передаёт Life.

По оценке медиков, ребёнку было 1–2 дня от роду .Экспертиза покажет, стало ли переохлаждение причиной его смерти.

По факту произошедшего проводится проверка.