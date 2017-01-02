http://7info.ru/news/world-incidents/na_hokkejnoj_ploschadke_v_sergievom_posade_nashli_telonovorozhdjonnojdevochki/
На хоккейной площадке в Сергиевом Посаде нашли тело новорождённой девочки
Происшествия 87
На хоккейной площадке в Сергиевом Посаде нашли труп новорождённой девочки. Свёрток с телом младенца обнаружили в понедельник, 2 января, передаёт
Life.
На хоккейной площадке в Сергиевом Посаде нашли тело новорождённой девочки
Происшествия 87
По оценке медиков, ребёнку было 1–2 дня от роду.
На хоккейной площадке в Сергиевом Посаде нашли труп новорождённой девочки. Свёрток с телом младенца обнаружили в понедельник, 2 января, передаёт
По оценке медиков, ребёнку было 1–2 дня от роду .Экспертиза покажет, стало ли переохлаждение причиной его смерти.
По факту произошедшего проводится проверка.