Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/world-incidents/na_gatchinskom_zavode_gorit_sklad/

На гатчинском заводе горит склад
Загорелась пупырчатая плёнка, хранимая на складе.

Происшествия   126

Склад с пупырчатой плёнкой горит на заводе «Электростандарт» в Гатчине Ленинградской области. Об этом днём во вторник, 7 февраля, пишет ИА «Народные новости» по данным МЧС.

Пожар распространился на территорию площадью порядка 1 квадратного километра. К сему моменту его удалось локализовать. У склада частично обрушилась крыша.

Сотрудники МЧС устанавливают арендатора заводского помещения и вероятность того, что на складе в момент возгорания были люди. 