http://7info.ru/news/world-incidents/na_gatchinskom_zavode_gorit_sklad/
На гатчинском заводе горит склад
Происшествия 126
Склад с пупырчатой плёнкой горит на заводе «Электростандарт» в Гатчине Ленинградской области. Об этом днём во вторник, 7 февраля,
пишет ИА «Народные новости» по данным МЧС.
На гатчинском заводе горит склад
Происшествия 126
Загорелась пупырчатая плёнка, хранимая на складе.
Склад с пупырчатой плёнкой горит на заводе «Электростандарт» в Гатчине Ленинградской области. Об этом днём во вторник, 7 февраля,
Пожар распространился на территорию площадью порядка 1 квадратного километра. К сему моменту его удалось локализовать. У склада частично обрушилась крыша.
Сотрудники МЧС устанавливают арендатора заводского помещения и вероятность того, что на складе в момент возгорания были люди.