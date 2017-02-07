На гатчинском заводе горит склад

Загорелась пупырчатая плёнка, хранимая на складе.

Происшествия

Склад с пупырчатой плёнкой горит на заводе «Электростандарт» в Гатчине Ленинградской области. Об этом днём во вторник, 7 февраля, пишет ИА «Народные новости» по данным МЧС.

Пожар распространился на территорию площадью порядка 1 квадратного километра. К сему моменту его удалось локализовать. У склада частично обрушилась крыша.

Сотрудники МЧС устанавливают арендатора заводского помещения и вероятность того, что на складе в момент возгорания были люди.