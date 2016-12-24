http://7info.ru/news/world-incidents/na_funikuljore_v_populjarnom_kurorte_italii_zastrjali_okolo_130_chelovek/
На фуникулёре в популярном курорте Италии застряли около 130 человек
Происшествия 40
На фуникулёре в популярном итальянском курорте Червиния застряли около 130 человек. Они находятся на высоте более 2 тысяч метров, передаёт
РИА Новости.
На фуникулёре в популярном курорте Италии застряли около 130 человек
Происшествия 40
Люди находятся на высоте более 2 тысяч метров.
На фуникулёре в популярном итальянском курорте Червиния застряли около 130 человек. Они находятся на высоте более 2 тысяч метров, передаёт
Подъёмник остановился из-за сильного ветра. В каждой из кабин фуникулёра, который соединяет зоны катания на высоте 2550 метров и 2800 метров, имеется 12 мест.
Отмечается, что уже начата операция по эвакуации пассажиров.