На фуникулёре в популярном курорте Италии застряли около 130 человек

Люди находятся на высоте более 2 тысяч метров.

Происшествия

На фуникулёре в популярном итальянском курорте Червиния застряли около 130 человек. Они находятся на высоте более 2 тысяч метров, передаёт РИА Новости.

Подъёмник остановился из-за сильного ветра. В каждой из кабин фуникулёра, который соединяет зоны катания на высоте 2550 метров и 2800 метров, имеется 12 мест.

Отмечается, что уже начата операция по эвакуации пассажиров.