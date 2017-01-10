http://7info.ru/news/world-incidents/na_filippinah_proizoshlo_zemletrjasenie_magnitudoj_69_ballov/
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,9 баллов
Происшествия 68
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,9 баллов по шкале Рихтера, передаёт
РИА Новости.
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,9 баллов
Происшествия 68
Эпицентр подземных толчков располагался в 199 километрах от региона Табиауан.
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,9 баллов по шкале Рихтера, передаёт
Подземные толчки зафиксировали в 06.13 по времени UTC (09.13 мск). Их эпицентр располагался в 199 километрах от региона Табиауан. Очаг залегал на глубине 622 километров.
В настоящее время данных о пострадавших и разрушениях нет.