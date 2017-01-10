На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,9 баллов

Эпицентр подземных толчков располагался в 199 километрах от региона Табиауан.

Происшествия

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,9 баллов по шкале Рихтера, передаёт РИА Новости.

Подземные толчки зафиксировали в 06.13 по времени UTC (09.13 мск). Их эпицентр располагался в 199 километрах от региона Табиауан. Очаг залегал на глубине 622 километров.

В настоящее время данных о пострадавших и разрушениях нет.