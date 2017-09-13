На брянском предприятии 21-летнего парня разрубило вентилятором

Сотрудникам правоохранительных органов надо установить обстоятельства трагедии

Происшествия

В среду, 13 сентября, в Брянске на территории филиала ООО «ВЕЗА» погиб 21-летний парень. Как сообщают в СК, молодого человека разрубило лопастями вентилятора.

Сыщики уже возбудили по данному факту уголовное дело. Ведется следствие.