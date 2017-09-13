http://7info.ru/news/world-incidents/na_brjanskom_predprijatii_21-letnego_parnja_razrubilo_ventiljatorom/
На брянском предприятии 21-летнего парня разрубило вентилятором
Происшествия 100
На брянском предприятии 21-летнего парня разрубило вентилятором
Происшествия 100
Сотрудникам правоохранительных органов надо установить обстоятельства трагедии
В среду, 13 сентября, в Брянске на территории филиала ООО «ВЕЗА» погиб 21-летний парень. Как сообщают в СК, молодого человека разрубило лопастями вентилятора.
Сыщики уже возбудили по данному факту уголовное дело. Ведется следствие.