http://7info.ru/news/world-incidents/na_bortu_tu-154_nahodilis_68_muzykantov_ansamblja_imeni_aleksandrova/
На борту Ту-154 находились 68 музыкантов ансамбля имени Александрова
Происшествия 138
На борту Ту-154 находились 68 музыкантов ансамбля имени Александрова, 9 журналистов, шесть сопровождающих и восемь членов экипажа. Самолёт летел из Сочи в сирийскую Латакию, передаёт
ТАСС.
На борту Ту-154 находились 68 музыкантов ансамбля имени Александрова
Происшествия 138
Самолёт с 91 человеком на борту упал в Чёрное море.
На борту Ту-154 находились 68 музыкантов ансамбля имени Александрова, 9 журналистов, шесть сопровождающих и восемь членов экипажа. Самолёт летел из Сочи в сирийскую Латакию, передаёт
Самолёт с 91 человеком на борту упал в Чёрное море. Минобороны РФ сообщило об обнаружении обломков. Их нашли в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.
Источник сообщил, что у пассажиров Ту-154 не было шансов на выживание.