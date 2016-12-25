На борту Ту-154 находились 68 музыкантов ансамбля имени Александрова

Самолёт с 91 человеком на борту упал в Чёрное море.

Происшествия

На борту Ту-154 находились 68 музыкантов ансамбля имени Александрова, 9 журналистов, шесть сопровождающих и восемь членов экипажа. Самолёт летел из Сочи в сирийскую Латакию, передаёт ТАСС.

Самолёт с 91 человеком на борту упал в Чёрное море. Минобороны РФ сообщило об обнаружении обломков. Их нашли в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

Источник сообщил, что у пассажиров Ту-154 не было шансов на выживание.