http://7info.ru/news/world-incidents/na_bortu_propavshego_s_radarov_samoljota_leteli_zhurnalisty_rossijskogo_tv/
На борту пропавшего с радаров самолёта летели журналисты российского ТВ
Происшествия 152
На борту самолёта, пропавшего сегодня утром с радаров, летели журналисты Первого телеканала и телеканала «Звезда». Об этом со ссылкой на свой источник сообщает
РИА Новости .
На борту пропавшего с радаров самолёта летели журналисты российского ТВ
Происшествия 152
Также ранее сообщалось, что в нём летели артисты ансамбля имени Александрова.
На борту самолёта, пропавшего сегодня утром с радаров, летели журналисты Первого телеканала и телеканала «Звезда». Об этом со ссылкой на свой источник сообщает
Напомним, самолёт ТУ-154 министерства обороны РФ пропал после вылета из Сочи, где он совершал дозаправку. Лайнер направлялся в сирийскую Латаку. Также ранее сообщалось, что в нём летели артисты ансамбля имени Александрова.