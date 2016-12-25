На борту пропавшего с радаров самолёта летели журналисты российского ТВ

Также ранее сообщалось, что в нём летели артисты ансамбля имени Александрова.

Происшествия

На борту самолёта, пропавшего сегодня утром с радаров, летели журналисты Первого телеканала и телеканала «Звезда». Об этом со ссылкой на свой источник сообщает РИА Новости .

Напомним, самолёт ТУ-154 министерства обороны РФ пропал после вылета из Сочи, где он совершал дозаправку. Лайнер направлялся в сирийскую Латаку. Также ранее сообщалось, что в нём летели артисты ансамбля имени Александрова.