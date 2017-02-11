На английский берег выбросило 360 килограммов кокаина

Реализованный «товар» стоил бы 50 миллионов долларов.

Происшествия

В графстве Норфолк (восточная Англия) Северное море выбросило на берег мешки, в которых оказалось 360 килограммов кокаина, сообщает «ДП» со ссылкой на «РИА Новости», которые, в свою очередь, оперируют данными Национального агентства по борьбе с преступностью.

Мешки с кокаином нашёл на пляже прохожий, который сообщил в полицию.

Национальное агентство намерено провести всеохватное расследование, чтобы проследить всю цепочку, начиная с происхождения «дури». По оценкам специалистов, реализованный «товар» стоил бы 50 миллионов долларов.