На Алтае после занятий спортом скончался 8-летний мальчик

По словам медиков, причиной смерти ребенка стала сердечная недостаточность.

Происшествия

В городе Новоалтайск в Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту смети ребенка после занятий единоборствами в спортивной секции. Инцидент произошел в субботу, 29 апреля, передает FlashSiberia .

По предварительным данным, в процессе тренировки в молодежной общественной организации по спортивному единоборству 8-летний мальчик почувствовал себя плохо и потерял сознание. Он был доставлен в больницу, где в скором времени скончался. По мнению медиков, причиной смерти пациента стала сердечная недостаточность.

Отметим, что лица спортивной секции обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека. По факту случившегося проводится проверка с целью выяснения всех обстоятельств происшествия.