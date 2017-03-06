Мужчина забыл, зачем убил приятеля в Ульяновской области

Забывчивый преступник так и не смог вспомнить причину ссоры, поскольку был слишком пьян.

Происшествия

В селе Ясачный Сызган Ульяновской области начинается судебное разбирательство об убийстве местным жителем своего товарища в ходе совместного застолья. Инцидент произошел 9 декабря 2016 года, пишет Ulpressa .

По данным следствия, приятели распивали спиртные напитки, после чего между ними завязался конфликт. Известно, что 33-летний обвиняемый нанес несколько ножевых ранений собутыльнику. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Примечательно, что во время допроса забывчивый преступник так и не смог вспомнить причину ссоры, поскольку был слишком пьян. Однако у мужчины будет еще много времени для воспоминаний во время тюремного срока, который он должен получить в ближайшем будущем.