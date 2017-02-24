Мужчина с оружием устроил скандал в столичном центре йоги

Криминальное происшествие на поверку оказалось рабочим конфликтом.

Происшествия

Вооружённый житель столицы ворвался в центр йоги на Арбате вечером в среду, 22 февраля, сообщила в тот же день «Медиазона» со ссылкой на ТАСС и полицию.

В здании расположены школа йоги и центр йоги.

В СМИ проходила информация о захвате заложников в йога-центре. Но всё оказалось прозаичнее.

Как выяснила полиция, мужчина с оружием работал в одном из этих заведений и был уволен. Он явился к экс-начальнику «качать права», и между ними вспыхнула ссора. Босс вызвал охрану, чтобы удалить нежеланного посетителя, а тот в отместку позвонил в полицию и заявил, что в центре йоги захватили заложников.

«Шутника» задержала полиция.