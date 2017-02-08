Мужчина продал на запчасти угнанную им пожарную машину

Спецтранспорт принадлежал одному из муниципальных районов Саратовской области.

Происшествия

Под Саратовом сотрудниками полиции раскрыто уголовное дело о краже пожарной пожарного автомобиля, принадлежащего одному из местных муниципальных районов, пишет Регион64 .

По данным правоохранительных органов, спецтранспорт модели «ЗИЛ-131» был обнаружен у 28-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что приобрел автомобиль у 58-летнего односельчанина за 60 тысяч рублей и поставил на стоянку, чтобы разобрать на части. По предварительной версии, житель села угнал пожарную машину 7 февраля и продал ее с целью наживы.

Сейчас по данному инциденту ведется следственная проверка, в ходе которой идет выяснение всех обстоятельств случившегося.