Москвичка отпраздновала последний день рождения, отравившись алкоголем

Сообщается, что девушка и ее парень отмечали праздник, распивая виски и водку.

Происшествия

В Москве зафиксирован факт смерти девушки, причиной которой могло стать отравление суррогатным алкоголем, пишет Life .

По данным полиции, 24-летняя москвичка погибла вскоре после того, как отметила свой день рождения. Девушка и ее парень, находясь в своей квартире, распивали виски и водку. Через некоторое время молодой человек обратился в правоохранительные органы, заявив, что его возлюбленная не подаёт признаков жизни. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть.

Отметим, что на данный момент на месте инцидента работают специалисты. Оба напитка будут отправлены на экспертизу.