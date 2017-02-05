http://7info.ru/news/world-incidents/moskvich_skonchalsja_ot_padenija_na_nego_dereva/
Москвич скончался от падения на него дерева
Происшествия 194
Специалисты занимаются выяснением всех обстоятельств происшествия, передает
Life .
Москвич скончался от падения на него дерева
Происшествия 194
Инцидент произошел 4 февраля на одной из улиц города Балашиха.
В Москве зафиксирован факт смерти прохожего в результате несчастного случая. Инцидент произошел в субботу, 4 февраля.
Сообщается, что на 22-летнего молодого человека, который шел по улице 2-я Качалинская города Балашиха, упало дерево. От полученных травм пострадавший скончался.
Специалисты занимаются выяснением всех обстоятельств происшествия, передает