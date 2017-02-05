Москвич скончался от падения на него дерева

Инцидент произошел 4 февраля на одной из улиц города Балашиха.

Происшествия

В Москве зафиксирован факт смерти прохожего в результате несчастного случая. Инцидент произошел в субботу, 4 февраля.

Сообщается, что на 22-летнего молодого человека, который шел по улице 2-я Качалинская города Балашиха, упало дерево. От полученных травм пострадавший скончался.