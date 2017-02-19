Московский стритрейсер насмерть сбил мужчину и убежал
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Подозреваемый - любитель экстремальной езды Вартан Саркисов.
В Москве на Мосфильмовской улице утром в воскресенье, 19 февраля, сбили 58-летнего мужчину, шедшего на службу в храм. Тело пострадавшего автомобиль «протаранил» на капоте несколько метров, пока не столкнулся с другими машинами.
Мужчина погиб на месте, водитель на Porsche Cayenne врезался в припаркованные неподалёку две другие иномарки и пешком сбежал с места происшествия. Вместе с ним место трагедии покинул пассажир. Оба не сделали попытки понять, что с жертвой наезда.
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Позднее оказалось, что водитель-лихач оказался печально известным стритрейсером, приятелем скандально прославившейся Мары Багдасарян, Вартаном Саркисовым. Ему 26 лет, он занят в банковской сфере. Машина, на которой он сбил насмерть человека, оформлена на столичную бизнес-леди, мать Вартана.
По данным телеканала, страница Вартана в Facebook пестрит фото и видео экстремальной езды.
Сейчас подозреваемый задержан полицией и даёт показания. Полиция обнаружила на счету стритрейсера только за последнее время 12 штрафов за нарушение скорости.