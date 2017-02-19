Московский стритрейсер насмерть сбил мужчину и убежал

Подозреваемый - любитель экстремальной езды Вартан Саркисов.

Происшествия

В Москве на Мосфильмовской улице утром в воскресенье, 19 февраля, сбили 58-летнего мужчину, шедшего на службу в храм. Тело пострадавшего автомобиль «протаранил» на капоте несколько метров, пока не столкнулся с другими машинами.

Мужчина погиб на месте, водитель на Porsche Cayenne врезался в припаркованные неподалёку две другие иномарки и пешком сбежал с места происшествия. Вместе с ним место трагедии покинул пассажир. Оба не сделали попытки понять, что с жертвой наезда.

Об этом передаёт в воскресенье, 19 февраля, телеканал «360» со ссылкой на телеканал РЕН ТВ.

Позднее оказалось, что водитель-лихач оказался печально известным стритрейсером, приятелем скандально прославившейся Мары Багдасарян, Вартаном Саркисовым. Ему 26 лет, он занят в банковской сфере. Машина, на которой он сбил насмерть человека, оформлена на столичную бизнес-леди, мать Вартана.

По данным телеканала, страница Вартана в Facebook пестрит фото и видео экстремальной езды.

Сейчас подозреваемый задержан полицией и даёт показания. Полиция обнаружила на счету стритрейсера только за последнее время 12 штрафов за нарушение скорости.