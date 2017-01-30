Молодые жители Чувашии «выиграли» свыше 4,5 миллионов рублей

Четверо организаторов незаконного игорного бизнеса осуждены за это деяние.

Происшествия

Трое молодых жителей Чувашии и один житель Ульяновска признаны виновными в организации незаконного игорного бизнеса, принёсшего им доход более 4,5 миллионов рублей. Об этом 30 января сообщает СК РФ.

Организаторам нелегального бизнеса от 25-ти до 28-ми лет. Они признаны виновными в совершении преступления по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере, совершенные организованной группой).

Группа сложилась вокруг 25-летнего гражданина Ульяновска в феврале 2015 года. Троих знакомых из Чебоксар парень привлёк к своему «теневому» игорному бизнесу. Бизнес заключался в четырёх законспирированных игровых салонах, оборудованных не менее чем 184-мя компьютерами и охвативших практически все Чебоксары. Игровые салоны «притворялись» интернет-кафе. Договоры на их аренду заключались от имени посторонних лиц.

В этих салонах шли азартные игры, в том числе с использованием Интернета. От этого дела обвиняемые «выиграли» около 1 миллиона рублей.

Следствие отмечает устойчивость и сплочённость ОПГ, её высокую организованность и чёткую организационно-управленческую и иерархическую структуру. Проще говоря, у каждого члена группы была своя зона ответственности: контроль за персоналом (его вели дистанционно, с помощью систем видеонаблюдения), либо за исправностью игрового оборудования, либо меры конспирации, либо обеспечение безопасности. Преступники звонили друг другу с абонентских номеров, зарегистрированных на третьих, совершенно невинных лиц.

Однако в январе 2016 года деятельность сети игорных домов была раскрыта и пресечена полицией. По уголовному делу проведено четыре обыска, две судебные компьютерно-технические экспертизы, допрошено более 20-ти свидетелей. Все компьютеры, на которых шли азартные игры, изъяты.

Суд приговорил организатора сети казино и одного из членов банды к лишению свободы с отбыванием в колонии общего режима – на 2 и 1,5 года соответственно. Их сообщники получили 1 года 2 месяцев и 1 года 3 месяцев лишения свободы условно.