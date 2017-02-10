Молодой тюменец выманил у предпринимательницы деньги на лечение несуществующего ребёнка

Мошенничество было проделано с помощью соцсети.

Происшествия

Житель Тюмени 21 года от роду будет отвечать в суде за мошенничество - сбор средств на лечение несуществующего ребёнка. Об этом пишет «72.ру» в пятницу, 10 февраля.

Юноша через профиль в соцсети связался со знакомой предпринимательницей и рассказал ей жалостливую историю о необходимости лечения в Китае своего маленького родственника.

Бизнес-леди воспитывает троих детей, но история больного ребёнка тронула её, и она перевела на счёт, присланный «родственником малыша», 40 тысяч рублей. Получив их, проситель удалил свой профиль. Женщина что-то заподозрила и проверила счет на лечение ребёнка. В Интернете оказался этот счёт, оформленный на сбор средств совсем другому малышу.

Летом 2016 года предпринимательница написала заявление в полицию.

Расследование показало, что тюменец придумал больного ребёнка, чтобы разжиться деньгами на личные нужды. Против него возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ: «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба».

Дело направлено в суд, однако мошенник уже вернул сердобольной даме половину украденных денег.