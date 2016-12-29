Минобороны: Версия теракта на борту Ту-154 по-прежнему рассматривается
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Начальник Службы безопасности полетов авиации ВС Сергей Байнетов сообщил, что взрыва на самолёте не было.
Начальник Службы безопасности полетов авиации ВС Сергей Байнетов сообщил, что следствие по-прежнему рассматривает версию теракта на борту Ту-154, потерпевшего крушение под Сочи, передаёт
На пресс-конференции, посвященной работе правительственной комиссии по ликвидации последствий катастрофы Ту-154 и помощи пострадавшим и семьям погибших, Байнетов отметил, что взрыва на самолёте не было.
Напомним, в воскресенье, 25 декабря, при выполнении планового перелёта с аэродрома Адлера Ту-154 потерпел крушение. На его борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля им. Александрова, журналисты и глава общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).Похороны первого погибшего прошли в среду, 28 декабря.
Ранее сообщалось, что родственникам жертв крушения Ту-154 помогут найти работу и устроить детей в детские сады. Сбербанк принял решение списать долги погибших.