Минобороны: Версия теракта на борту Ту-154 по-прежнему рассматривается

Начальник Службы безопасности полетов авиации ВС Сергей Байнетов сообщил, что взрыва на самолёте не было.

Происшествия

Начальник Службы безопасности полетов авиации ВС Сергей Байнетов сообщил, что следствие по-прежнему рассматривает версию теракта на борту Ту-154, потерпевшего крушение под Сочи, передаёт ТАСС.

На пресс-конференции, посвященной работе правительственной комиссии по ликвидации последствий катастрофы Ту-154 и помощи пострадавшим и семьям погибших, Байнетов отметил, что взрыва на самолёте не было.

Напомним, в воскресенье, 25 декабря, при выполнении планового перелёта с аэродрома Адлера Ту-154 потерпел крушение. На его борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля им. Александрова, журналисты и глава общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).Похороны первого погибшего прошли в среду, 28 декабря.

Ранее сообщалось, что родственникам жертв крушения Ту-154 помогут найти работу и устроить детей в детские сады. Сбербанк принял решение списать долги погибших.