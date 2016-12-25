http://7info.ru/news/world-incidents/minoborony_rf_v_rajone_sochi_najdeny_oblomki_propavshego_tu-154/
Минобороны РФ: В районе Сочи найдены обломки пропавшего Ту-154
Происшествия 126
Минобороны РФ сообщило, что обломки пропавшего Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи, передаёт
ТАСС.
Минобороны РФ: В районе Сочи найдены обломки пропавшего Ту-154
Происшествия 126
Обломки нашли в 1,5 км от побережья в районе Сочи.
Минобороны РФ сообщило, что обломки пропавшего Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи, передаёт
По данным ведомства, они находятся на глубине 50-70 метров.
Ранее сообщалось, что на борту пропавшего с радаров самолёта летели журналисты российского ТВ, артисты ансамбля имени Александрова.