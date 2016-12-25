Минобороны РФ: В районе Сочи найдены обломки пропавшего Ту-154

Обломки нашли в 1,5 км от побережья в районе Сочи.

Происшествия

Минобороны РФ сообщило, что обломки пропавшего Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи, передаёт ТАСС.

По данным ведомства, они находятся на глубине 50-70 метров.

Ранее сообщалось, что на борту пропавшего с радаров самолёта летели журналисты российского ТВ, артисты ансамбля имени Александрова.