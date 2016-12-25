Минобороны РФ опубликовало список пассажиров Ту-154

На борту самолёта было 92 человека.

Происшествия

Минобороны РФ опубликовало список пассажиров Ту-154. На борту потерпевшего крушение самолёта находились 64 артиста ансамбля им. Александрова, 9 журналистов, 8 военнослужащих, двое гражданских служащих, глава общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и 8 членов экипажа.

При выполнении планового перелёта с аэродрома Адлера Ту-154 пропал с радиолокационных радаров. По последним данным, он потерпел крушение на седьмой минуте полёта.

На месте крушения Ту-154 нашли погибшего и документы журналистов Первого канала

Названа возможная причина крушения Ту-154.