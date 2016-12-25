Минобороны РФ: На борту Ту-154 было 93 человека

В список добавили 65-ого участника ансамбля имени Александрова.

Происшествия

Минобороны РФ уточнило списки находившихся на борту Ту-154. Ведомство сообщило, что в потерпевшем крушении самолёте было 93 человека, передаёт ТАСС.

Ранее в списке на сайте Минобороны значилось 92 человека. В него добавили Валутова Р.А., 65-ого участника ансамбля имени Александрова.

При выполнении планового перелёта с аэродрома Адлера Ту-154 пропал с радиолокационных радаров. На его борту находились 65 артистов ансамбля им. Александрова, 9 журналистов, 8 военнослужащих, двое гражданских служащих, глава общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и 8 членов экипажа.

Путин поручил Медведеву сформировать и возглавить комиссию по расследованию причин авиакатастрофы.

Телеканалы «Россия 1», НТВ и РЕН ТВ изменили сетку вещания в связи с крушением Ту-154.