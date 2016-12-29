Минобороны: Итоговые выводы по причинам ЧП с Ту-154 объявят не ранее, чем через 30 суток

Для детального изучения данных работы самолета и анализа его работы необходимо не менее 10 суток.

Происшествия

Представитель Минобороны РФ сообщил, что Итоговые выводы по причинам ЧП с Ту-154 будут объявлены не ранее, чем через 30 суток, передаёт ТАСС.

На пресс-конференции, посвященной работе правительственной комиссии по ликвидации последствий катастрофы Ту-154 и помощи пострадавшим и семьям погибших, начальник Службы безопасности полетов авиации ВС Сергей Байнетов отметил, что для детального изучения данных работы самолета и анализа его работы необходимо не менее 10 суток. По его словам, на то, чтобы свести все данные и сделать выводы, потребует не менее 30 суток.