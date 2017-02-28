Микрофинансовые учреждения грабили в Петербурге
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Подозреваемые в серии грабежей задержаны, это уроженцы Северного Кавказа.
В Санкт-Петербурге задержаны трое мужчин, которых подозревают в череде разбойных нападений на офисы микрофинансовых организаций.
Об этом
Полиция подозревает троих задержанных в причастности к налётам на финансово-кредитные учреждения в Невском и Фрунзенском районах северной столицы. В ряде подобных деяний разбойники изобличены. Общий ущерб от их налётов составил 850 тысяч рублей.
Попались подозреваемые в руки стражей порядка в ходе подготовки к очередному разбойному нападению, пишет издание. На сей раз целью налётчиков стал микрофинансовый офис на проспекте Славы.
Подозреваемые – три уроженца Северного Кавказа в возрасте 29, 32 и 33 лет. При них было травматическое оружие. По мнению полиции, они участники организованной группы.
Против троицы возбудили уголовные дела по «разбойной» статье, двое из них взяты под стражу, третий задержан. В настоящее время полиция занята выяснением, какие ещё преступления на счету задержанных.