Микрофинансовые учреждения грабили в Петербурге

Подозреваемые в серии грабежей задержаны, это уроженцы Северного Кавказа.

Происшествия

В Санкт-Петербурге задержаны трое мужчин, которых подозревают в череде разбойных нападений на офисы микрофинансовых организаций.

Об этом пишет «Петербургский дневник» во вторник, 28 февраля, по данным ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Полиция подозревает троих задержанных в причастности к налётам на финансово-кредитные учреждения в Невском и Фрунзенском районах северной столицы. В ряде подобных деяний разбойники изобличены. Общий ущерб от их налётов составил 850 тысяч рублей.

Попались подозреваемые в руки стражей порядка в ходе подготовки к очередному разбойному нападению, пишет издание. На сей раз целью налётчиков стал микрофинансовый офис на проспекте Славы.

Подозреваемые – три уроженца Северного Кавказа в возрасте 29, 32 и 33 лет. При них было травматическое оружие. По мнению полиции, они участники организованной группы.

Против троицы возбудили уголовные дела по «разбойной» статье, двое из них взяты под стражу, третий задержан. В настоящее время полиция занята выяснением, какие ещё преступления на счету задержанных.