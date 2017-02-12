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http://7info.ru/news/world-incidents/migrant_napal_na_zhenschinu-policejskogo_v_cheljabinskoj_oblasti/

Мигрант напал на женщину-полицейского в Челябинской области
Инцидент произошел ходе рейда по выявлению нелегалов.

Происшествия   155

В городе Троицк Челябинской области зафиксирован факт нападения нелегального мигранта на сотрудницу полиции при исполнении.

По данным правоохранительных органов, управление по вопросам миграции проводило рейд по выявлению нелегалов, в ходе которого был задержан 66-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. В ходе разговора пожилой мужчина ударил по лицу женщину-инспектора.

Сообщается, что пострадавшей назначено амбулаторное лечение. За применение насилия в отношении представителя власти мигранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, пишет КП .