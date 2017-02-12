Мигрант напал на женщину-полицейского в Челябинской области

Инцидент произошел ходе рейда по выявлению нелегалов.

Происшествия

В городе Троицк Челябинской области зафиксирован факт нападения нелегального мигранта на сотрудницу полиции при исполнении.

По данным правоохранительных органов, управление по вопросам миграции проводило рейд по выявлению нелегалов, в ходе которого был задержан 66-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. В ходе разговора пожилой мужчина ударил по лицу женщину-инспектора.